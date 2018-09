Algérie: Le citoyen appelé au respect des consignes contre les risques face aux intempéries

- Une série de consignes générales et spécifiques, contre les risques, ont été adoptées par les services de la Protection civile, pour sensibiliser le citoyen et l'associer au programme de prévention, suite aux perturbations climatiques qui ont récemment affecté plusieurs régions du pays, et engendré des pertes humaines et dégâts matériels, annonce lundi un communiqué de ce corps.

Ainsi, en cas d'inondations et d'intempéries, il est recommandé de fermer portes, fenêtres et aérations, pour ralentir l'entrée de l'eau et limiter les dégâts, tout comme il est conseillé de couper l'alimentation en électricité et gaz pour éviter toute électrocution ou explosion.

En de telles circonstances, le citoyen est également appelé de monter aux étages supérieurs des habitations, muni de plusieurs objets utiles et denrées alimentaires, tels que de l'eau potable, des vivres, de ses papiers d'identité, d'une radio à piles, d'une lampe de poche, de piles de rechange, de vêtements chauds, et de médicaments pour attendre les secours dans les meilleures conditions.

Il est outre recommandé de ne pas emprunter l'ascenseur pour éviter de se retrouver bloqué et de rester à l'écoute de la radio pour être à jour, concernant les consignes à respecter.

Le citoyen est également appelé à garder son calme et se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités, et, de préférence, de fermer son habitation avant de quitter les lieux.

Selon la même source, il est conseillé aussi de ne pas aller chercher les enfants à l'école, celle-ci les prenant en charge sur place et, de libérer les lignes téléphoniques pour permettre aux secours de la protection civile de prendre les éventuels appels en détresse. Tout comme il faudra éviter de se rendre à pied ou en voiture dans une zone inondée, pour ne pas s'exposer au danger.

Un certain nombre de consignes spécifiques sont par ailleurs recommandées concernant les risques à gérer après le sinistre, à l'intérieur des domiciles.

A titre d'exemple et parmi ces mesures, il est vivement conseillé d'aérer, de désinfecter à l'eau de javel et de chauffer les lieux dès que possible et de ne pas rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche.

Dans le même sillage, et lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite et leur comportement aux conditions de circulation rendues difficiles, en raison des chutes de pluie et de la chaussée glissante, qui augmentent les distances de freinage, et réduit la visibilité.

Il est également important dans ces conditions, de réduire sa vitesse de circulation, d'augmenter les distances entre les véhicules, d'allumer ses feux de croisement, ainsi que les feux arrière de brouillard, en cas de très fortes pluies et pendant le trajet, et bien sûr de respecter le code de la route.

"Chaque citoyen doit prendre conscience de sa propre vulnérabilité, face aux risques et pouvoir l'évaluer pour la minimiser", souligne le communiqué de la Protection civile, qui appelle "à la nécessité de se tenir informé sur la nature des risques qui nous menacent, et qui exigent une vigilance accrue de la part de tous".