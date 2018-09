Algérie: Une stratégie de protection contre les inondations en cours d'élaboration en partenariat avec l'UE

Necib a précisé, par ailleurs, qu'une action de concertation avait été initiée avec le ministère de l'Agriculture, en vue de généraliser les systèmes d'irrigation économes en eau et sensibiliser les agriculteurs à l'importance d'exploiter les petits barrages et les retenues collinaires.

M.Necib a dit que des équipements modernes ont été installés au niveau des oueds, permettant de donner des informations sur l'état du ruissellement des eaux des oueds et le niveau d'alerte et de prévision pour une intervention rapide.

Dans ce cadre, le premier responsable du secteur a évoqué les investissements réalisés depuis 2000, soit plus de 600 projets d'une valeur de 200 milliards de dinars, soulignant l'acquisition d'équipements en vue de leur installation au niveau des oueds des villes les plus exposées aux inondations.

La problématique de la protection contre les inondations est l'une des principales missions du secteur, en termes d'encadrement juridique et technique du traitement de ce phénomène, ainsi qu'à travers l'action sur le terrain et les investissements, réalisés en coordination avec d'autres secteurs, à l'instar du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a affirmé le ministre.

Invité de la chaine I de la Radio nationale, M. Necib a fait part de cette stratégie visant à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une meilleure prévision des inondations, afin de protéger les personnes et les biens et garantir ainsi une intervention rapide.

