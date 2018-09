Ile Maurice: Complexe sportif de Côte-d'Or - Une réclamation de Rs 75 M donne des sueurs froides

Le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, estime les dommages et préjudices qu'il a subis à Rs 50… Plus »

Les autorités ont déjà prévu un Plan B en cas de retard dans la livraison du complexe de Côte-d'Or. Auraient dû s'y dérouler pour la 10e édition des Jeux des îles, du 19 au 28 juillet 2019, des matchs de football, des épreuves de natation et de volley-ball. Ainsi, les matches de foot se joueront au New George V Stadium, à Curepipe, et à Auguste Volaire, à Flacq. La natation aura pour sa part lieu au complexe SPARC de Médine, et le volley-ball au gymnase Pandit Sahadeo, à Vacoas. Par ailleurs, dans un précédent entretien à «l'express», le ministre Toussaint a parlé du début des travaux de rénovation des infrastructures sportives existantes depuis août.

