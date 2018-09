Ile Maurice: Bain de Rosnay - Sea Kayak Adventures fait visiter l'île d'Ambre à la pagaie

Le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, estime les dommages et préjudices qu'il a subis à Rs 50… Plus »

Après avoir parcouru l'île d'Ambre, direction l'île aux Bernaches où une plage sauvage vous attend. «De quoi terminer la journée dans une ambiance conviviale.» Sea Kayak Adventures vous propose ce forfait pour une de- mi-journée au tarif de Rs 900 par personne, somme qui comprend la traversée et des boissons non-alcoolisées (eau et jus).

Sur l'île d'Ambre, on peut faire une randonnée en pleine nature. «L'île s'étend sur quelque 140 hectares et il y a plusieurs en- droits sympas comme des ruines ou le fameux Trou Anglais», bassin d'eau douce rempli de poissons. La légende raconte que des Britanniques y auraient caché un trésor.

Une demi-journée est nécessaire pour partir à la découverte et profiter du cadre idyllique de ces endroits. «Les mangroves et l'eau bleue cristalline font que les amoureux de la nature sont servis», estime Rajiv Seeburn. Une fois arrivés à Trou Coco, les gens peuvent nager dans une eau claire, entourés d'une variété de poissons. «Quelques opérateurs de catamarans y viennent. Cependant, beaucoup ignorent l'existence de ce petit coin de paradis», poursuit-il.

Bain de Rosnay est aussi le lieu où on accède plus facilement à l'île d'Ambre et à l'île aux Bernaches. Cependant, certains catamarans, venus de loin, y débarquent leur clientèle. «Le paysage ici est comme une carte postale et n'est pas surexposé comme à l'île aux Cerfs. Nous aurions aimé que plus de gens connaissent cet endroit magnifique. Mais nous craignons aussi qu'un jour il ne se dégrade en raison de l'incivisme», déclare le directeur de Sea Kayak Adventures.

Depuis quatre mois, Sea Kayak Adventures propose une découverte de l'île d'Ambre, de l'île aux Bernaches et de Trou Coco en kayak. La beauté de ces lieux, sauvages et peu connus, est à couper le souffle.

