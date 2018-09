Congo-Brazzaville: Kouilou - Le conseil départemental tient sa quatrième session ordinaire

Les travaux ouverts le 17 septembre, au siège de la préfecture, à Loango, sous les auspices d' Alexandre Mabiala, dureront dix jours.

Les conseillers départementaux du Kouilou examineront au total treize affaires, notamment le projet de délibération portant abrogation de certaines délibérations ; le projet de délibération fixant les taux des droits d'implantation des panneaux et enseignes publicitaires dans le département ; le projet de délibération fixant les taux des droits à la sortie des produits forestiers accessoires et des bois débités dans ce département ; le projet de délibération fixant le taux des droits d'obtention du permis de chasse au Kouilou, etc.

Ouvrant les travaux, le président du conseil, Alexandre Mabiala, a salué quelques réalisations du gouvernement dans son département, à savoir l'engagement de la réhabilitation de la route des esclaves par le ministère de la Culture et la société Total E&P, l'érection d'une stèle mémorielle et la construction du musée Ma Loango à Diosso, l'affectation d'agents de santé dans les structures sanitaires du Kouilou, la riposte contre l'épidémie de la fièvre. Il s'est aussi félicité des résultats réalisés au baccalauréat et au BEPC de cette année.

L'orateur a, en outre, expliqué que le conseil peut se rassurer du Plan national de développement 2018-2022 dont l'un des défis est la réalisation effective de la décentralisation avec, à la clé, le transfert des compétences correspondantes aux collectivités locales en vue d'une fonction publique territoriale.

«Il faut saluer l'implication personnelle du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans la recherche des solutions susceptibles de conduire à la stabilisation et à la relance de l'économie nationale. Le conseil départemental du Kouilou salue la lucidité du parlement congolais qui a adopté, à la majorité écrasante, le 11 août dernier, le Plan national de développement 2018-2022. Ce plan vient de redonner au Congo les chances de renouer avec la croissance. Ce support hautement stratégique porte en filigrane la volonté manifeste du chef de l'Etat de corriger les erreurs du passé, d'améliorer la gestion de la chose publique et de réveiller la conscience citoyenne », a affirmé Alexandre Mabiala.

En plus des conseillers du Kouilou, la cérémonie d'ouverture a été honorée par la présence du préfet, Paul Adam Dibouilou, et de quelques sénateurs de ce département.