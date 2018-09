Congo-Brazzaville: Volleyball - Les championnats nationaux commencent demain

A trois mois et quelques semaines de l'échéance du 23 décembre fixée pour la tenue des… Plus »

En dehors du calendrier, susceptible de modifications, la Fédération congolaise de volleyball a dévoilé la cotation des matchs. Un match gagné par trois sets à zéro ou trois sets à un ( trois points), un match gagné par trois sets à deux (deux points), un match perdu par deux sets à trois (un point), un match perdu par un set à trois ou zéro set à trois (zéro point) tout comme un match perdu par pénalité. A la différence, la défaite par pénalité, l'équipe bénéficie des sets et des points marqués. Un match perdu par forfait (zéro point) doublé d'une sanction administrative. En cas d'égalité entre deux équipes ou plusieurs équipes, le classement final tiendra compte d'abord du nombre de matchs gagnés, ensuite du ratio des sets et enfin du ratio des points marqués. Si à ce niveau l'égalité persiste, les équipes concernées seront départagées par le résultat du match qui les aura opposées.

Pour les championnats nationaux de volleyball, il s'agira de la 30e édition en seniors messieurs, de la 24e édition en seniors dames, de la 20e édition en juniors messieurs, de la 12e édition en juniors dames, de la 8e édition en cadets et de la 2e édition en cadettes. Le match d'ouverture va opposer AS gendarmerie de Pointe-Noire à JCM en juniors messieurs. En seniors dames, DGSP sera aux prises avec Unisport avant que Kinda Odzoho ne se mesure à Inter club. Ces deux dernières équipes vont, par la suite, s'affronter en version masculine. Puis, VBC espoir rencontrera Renaissance en juniors messieurs. La confrontation DGSP-AS Cheminots de Nkayi bouclera les rencontres de la première journée.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.