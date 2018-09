Congo-Brazzaville: Coopération Congo/HCR - Des cadres congolais s'imprègnent du mécanisme humanitaire

La session de formation à l'appropriation du mécanisme humanitaire au profit des cadres des ministères impliqués dans la gestion des institutions philanthropiques a été ouverte, le 17 septembre à Brazzaville, par le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire en collaboration avec le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Du 17 au 22 septembre, les délégués de différents ministères vont être recyclés dans les domaines de protection, d'assistance aux réfugiés et aux déplacés internes en République du Congo.

Plusieurs thèmes seront développés en faveur des participants, entre autres, les doctrines de la sécurité civile et la défense sur lesquelles se fondent le mécanisme humanitaire, les procédures opérationnelles standards, etc.

La coopération entre l'institution onusienne et la République du Congo par le biais du ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire s'est renforcée, ces dernières années, par la mise à disposition d'un consultant. La relation avec le HCR a également permis de systématiser les efforts de renforcement des capacités nationales avec le développement d'outils concrets dont le protocole et le mécanisme humanitaire.

« Cette formation est une opportunité pour tous mais elle sera encore plus profitable pour ceux qui sont déterminés à utiliser les connaissances qu'ils acquerront. Prenez la résolution d'utiliser ce que vous apprenez chaque fois que vous en aurez l'occasion », a indiqué Ferdila Ouattara, chargée de la protection au HCR.

Dans le cadre du renforcement des capacités en matière de protection humanitaire, le Congo a signé avec le HCR, le 21 novembre 2017, un protocole d'accord, et le 30 août de la même année, les deux parties ont validé un mécanisme humanitaire du pays.

Le Congo et le HCR ont encore validé, le 18 décembre 2017, un plan d'action pour l'opérationnalisation du protocole d'accord et du mécanisme humanitaire. En juillet dernier, les textes règlementaires de ce mécanisme ont été approuvés.

« A vous les participants de mieux comprendre et maîtriser le mécanisme humanitaire. Tant dans sa conception que dans ses niveaux de décision et d'action. Le mécanisme humanitaire introduit un nouveau comportement opérationnel inclusif depuis les collectivités locales jusqu'au niveau national stratégique et technique », a indiqué Christian Aboké-Ndza, directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire.

Rappelons que le HCR a pour but de protéger les réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés.