Savant à la pensée profonde, Mohammed Arkoun (1928-2010) était également un intellectuel engagé. "Son analyse serrée des processus à l'œuvre dans l'Islam d'hier était indissociable de ses appels répétés à une réforme des sociétés islamiques contemporaines". Mohammed Arkoun compte à son actif plusieurs ouvrages notamment "Quand l'Islam s'éveillera", "La pensée arabe", "Lectures du Coran", et "Histoire de l'Islam et des musulmans en France".

Témoignant de la pensée de Mohammed Arkoun qui est "plus que jamais féconde pour penser notre époque", cet ouvrage traite, entre autres, de la nécessité de la réforme, voire de la "subversion" de l'Islam, de l'ouverture lacanienne à la parole et à la "raison émergente", de la condition féminine en Islam ou encore du rapprochement entre sunnites et shî'ites, lit-on dans la quatrième de couverture.

