Algérie: Le ministre émirati de l'Economie met en exergue les atouts économiques et touristiques de l'Algérie

Le ministre émirati a indiqué que son pays "aspire coordonner avec l'Algérie qui jouit de la stabilité et suivre son exemple, vu les grands défis qu'elle a su relever", appelant à "assurer les outils diplomatiques au service des intérêts communs des deux pays aux plans économique, politique et culturel".

Sur le plan politique, le responsable émirati a relevé "le rapprochement" entre les deux pays concernant leurs politiques extérieures à l'égard du système arabe, notamment en ce qui concerne les questions palestinienne, libyenne et syrienne, relevant, à ce titre, la volonté de son pays de renforcer ce rapprochement, particulièrement à la lumière des défis qui se posent sur les scènes régionale et internationale.

Dans le domaine des sciences et de la technologie, M. El Mansouri a souligné l'importance que revêt l'économie du savoir basée sur l'innovation, un domaine qui pourrait constituer un autre espace de coopération bilatérale notamment dans les secteurs de la métallurgie, de l'eau, de la santé et des recherches spatiales.

Alger — Le ministre émirati de l'Economie, Soltane Ben Said El Mansouri a mis en exergue, lundi à Alger, les atouts économiques et touristiques dont dispose l'Algérie, exprimant son souhait de réviser le volume de l'échange commercial entre les deux pays qui a reculé dernièrement.

