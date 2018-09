Algérie: Installation du Comité national multisectoriel de promotion de la santé mentale

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a procédé, lundi à Alger, à l'installation du Comité national multisectoriel de promotion de la santé mentale, indique un communiqué du ministère.

Le Comité national multisectoriel de promotion de la santé mentale a pour mission d'"élaborer des stratégies en vue de développer le plan national, premier du genre au niveau arabe et africain, dans le domaine de la santé mentale", précise la même source.

Le Comité, présidé par le ministre de la Santé, est formé de plusieurs secteurs ministériels, dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de la Justice, de l'Intérieur, de la Communication, de l'Environnement, des Finances, de la Défense nationale, de l'Agriculture, des Affaires religieuses et de la Jeunesse et des Sports.

Les missions stratégiques assignées à ce Comité sont notamment le renforcement du cadre règlementaire en matière de promotion de la santé mentale.

Il s'agit aussi de développer l'approche de santé de proximité en matière de santé mentale, d'adopter les stratégies de promotion dans ce domaine à toutes les étapes de vie, et d'assurer la prise en charge des problèmes de santé mentale dans le cadre multisectoriel global et coordonné.

Le comité est chargé également de renforcer la formation et développer la recherche et de développer le système d'information et la communication dans le domaine de santé mentale.