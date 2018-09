Algérie: Affaire de l'enfant subsaharien maltraité à Annaba - Six mois de prison ferme à l'encontre des agresseurs

Une plainte contre X pour maltraitance avait été dès lors déposée par la wilaya d'Annaba à l'issue de laquelle trois individus ont été arrêtés et poursuivis pour "agression volontaire sur mineur", "humiliation et mauvais traitements infligés à un mineur" et "diffusion de vidéo malveillante sur internet".

L'affaire remonte au 11 juillet 2018, lorsqu'une vidéo a été diffusée sur internet montrant un enfant âgé de six (6) ans de nationalité d'un pays africain se faire insulter et frapper (giflé) par un adulte dans une station de bus à Annaba.

Annaba — Le tribunal d'Annaba a prononcé lundi deux (2) condamnations à six (6) mois de prison ferme assortis d'une amende de 20 000 dinars à l'encontre de deux individus, le premier pour "coups volontaires" portés sur un mineur d'un pays africain (pays du Sahel), le deuxième pour avoir "filmé et posté la vidéo sur le web", alors qu'un troisième individu a été acquitté, a-t-on appris auprès du tribunal.

