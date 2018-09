Ile Maurice: Rapport Lam Shang Leen - Me Stephen réclame une révision judiciaire

Me Rex Stephen, avocat dont le nom a été cité devant la commission d'enquête sur la drogue, passe à l'offensive.

Il a déposé au greffe de la Cour suprême une motion réclamant l'autorisation pour une révision judiciaire du rapport de la commission Lam Shang Leen. La motion a été appelée devant le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen hier, lundi 17 septembre, et a été renvoyée au 1er octobre. Le document a été rédigé par Me Narendra Appa Jala, Senior Attorney. La motion est dirigée contre l'ex-juge Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, Samioullah Lauthan et le Dr Ravind Kumar Domun.

Dans ce document, Me Stephen a indiqué que dans le rapport de la commission, des «allégations et des critiques infondées» ont été formulées contre sa personne dans le but de nuire à sa réputation et à sa carrière d'avocat. Selon Me Stephen, la commission l'a déjà jugé et l'a reconnu coupable pour infraction au code d'éthique et à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Il demande donc à la Cour suprême de ne pas prendre en considération les critiques faites à son égard et de les déclarer nulles et non avenues.