Burkina Faso: Nous a rendu visite - La Grande muraille verte sollicite l'appui de Sidwaya

Le directeur général des éditions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, a reçu, le vendredi 14 septembre 2018, à Ouagadougou, le coordonnateur national de l'initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel, Adama Doulkom.

A l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso est confronté à un problème environnemental. Pour y remédier, la Coordination nationale de l'initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel (CNIGMVSS) mène des activités dans ce sens. C'est dans ce cadre que son coordonnateur national, Adama Doulkom, a échangé, le vendredi 14 septembre 2018, à Ouagadougou, avec le Directeur général (DG) des éditions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, en vue de solliciter l'accompagnement du groupe de presse. M. Doulkom a laissé entendre qu'il s'agit avant tout d'une visite de courtoisie.

C'est le début, a-t-il poursuivi, d'un partenariat que la Grande muraille souhaite établir avec les éditions Sidwaya et faire un plaidoyer dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion durable des terres. « C'est un défi qui est extrêmement important et qui nécessite que nous puissions partager les résultats et également appeler l'ensemble des acteurs à s'impliquer dans l'initiative », a indiqué le coordonnateur national.

Pour ce faire, a-t-il précisé, il faut des canaux appropriés et Sidwaya est mieux indiqué pour que l'information puisse atteindre tous les acteurs visés par cette initiative. « Nous attendons des Editions Sidwaya, qu'elles nous aident à faire du plaidoyer afin que tous ceux qui nous suivent à travers cette presse, puissent apporter leur contribution, parce que l'initiative n'est pas seulement l'affaire d'une coordination », a souhaité Adama Doulkom. Pour lui, une rubrique dans le journal qui donne de façon périodique des informations sur la Grande muraille sera salutaire.

A l'issue de sa visite, la coordination nationale a offert à la « maison commune » un lot de rames de papier et de stylos. L'initiative de la Grande muraille verte a pour objectif de lutter contre la dégradation des terres et la désertification au Sahel et au Sahara, de renforcer la sécurité alimentaire et de soutenir les communautés à s'adapter au changement climatique.