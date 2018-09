interview

Le secrétaire exécutif national du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Lassané Savadogo, a accordé, le lundi 17 septembre 2018 à Ouagadougou, une interview à Sidwaya autour de plusieurs centres d'intérêt, dont la vie du parti et la situation sociopolitique actuelle du pays.

Le MPP vient d'effectuer sa rentrée politique. Sous quel signe placez-vous cette activité ?

Le signe de cette rentrée politique apparait très clairement à travers le thème choisi, «Surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDES dans l'unité et la discipline ». Il y a trois thématiques majeures à travers ce thème. Premièrement, le défi sécuritaire. Il nous faut arriver à le surmonter impérativement avec les acteurs politiques et sociaux du Burkina Faso. Les populations pensent que c'est une affaire du gouvernement. Toutes les forces vives de la nation doivent conjuguer leurs efforts pour que nous puissions arriver à faire face à cette situation. Nous pensons également qu'au niveau de notre parti, il faut que l'ensemble de nos militants soit conscientisé par rapport au rôle qu'ils doivent jouer, en tant que citoyens de ce pays pour aider les forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité. Deuxièmement, c'est la réussite de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Sur le plan institutionnel, nous avons les leviers pour la mise en œuvre de ce programme.

Nous avons fait tout dernièrement le bilan à mi-mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Il ressort clairement qu'il y a des acquis très importants dans tous les compartiments de la vie nationale. Donc, la mise en œuvre du PNDES est très positive. Mais il y a toujours des défis à relever, et nous devons tout mettre en œuvre pour que ce qui n'est pas encore fait le soit, avant la fin du mandat. Nous avons bon espoir, qu'avec la dynamique en cours, nous arriverons à réaliser tout ce qui est prévu dans ce programme au profit de nos populations. Il est fort probable que nous puissions dépasser nos objectifs dans les différents secteurs de la vie nationale. Cela suppose, naturellement, un nouveau dynamisme, une volonté réaffirmée, et une conjugaison des efforts à tous les niveaux pour continuer à avancer, malgré les difficultés, au grand bonheur de notre peuple.

La troisième dimension, qui apparaît dans le thème retenu, est l'unité et la discipline. Cette rentrée politique intervient au moment où nous sommes en train de renouveler nos structures. Et le renouvellement se passe dans d'assez bonnes conditions. Malheureusement, nous rencontrons des difficultés dans certaines régions et provinces. Cela est tout à fait normal, parce que nous sommes un grand parti. Certaines difficultés sont liées à un manque d'unité entre les camarades qui sont dans les localités. Il y a également des problèmes de discipline. Soit parce que les gens méconnaissent les textes, soit qu'ils les connaissent et décident de ne pas les respecter pour ne s'en tenir qu'à leur seul intérêt. Dans ces conditions, on ne peut pas avancer ensemble. Le vouloir vivre-ensemble au niveau national ne peut se concevoir sans une certaine cohésion au sein du parti. Les compétitions pour occuper des responsabilités au sein du parti restent normales et cela traduit une certaine vitalité au MPP. Mais cela doit se faire dans un esprit de camaraderie, dans le respect des textes du parti et la discipline. Nous souhaiterons qu'il y ait de l'autodiscipline, de l'autocensure. Si nous sommes obligés de prendre des sanctions contre nos militants, qui ne respectent pas les règles du parti, nous le ferons mais à contre- cœur. Nous les sensibilisons d'abord. Cette méthode porte très souvent des fruits, parce que nous arrivons à renouer les liens de camaraderie entre les militants dans les provinces où ces rivalités apparaissent.

La situation sécuritaire est préoccupante. Est-ce qu'il faut craindre pour l'avenir du pays ?

Non ! Il est évident, que la situation sécuritaire est préoccupante et cela fait partie des missions régaliennes de l'Etat. Si les citoyens ne se sentent pas en sécurité, soit leur personne ou leurs biens, cela n'est pas normal. Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de tous ceux qui résident dans notre pays. Or, nous constatons qu'il y a des attaques. Nous devons prendre les dispositions nécessaires, pour que la quiétude, la paix et la sécurité soient un bien partagé par l'ensemble des populations de notre pays. C'est ça notre préoccupation. Si nous arrivons à nous organiser dans cette dynamique, en mettant nos efforts ensemble, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas relever les défis sécuritaires.

L'insécurité ne va-t-elle pas contraindre le gouvernement à revoir à la baisse les ambitions du PNDES ?

Je ne pense pas. Dans le PNDES, il y a déjà l'aspect lié à la sécurité. C'est une préoccupation prioritaire par rapport à d'autres. Mais nous n'allons pas sacrifier les autres aspects du développement. Le terrorisme est aussi alimenté par la pauvreté. Si nous consacrons toutes nos ressources à l'aspect sécuritaire au détriment de l'investissement pour le bien-être de nos populations, ce sera contre-productif. Il faut tenir compte des autres aspects, qui peuvent être des terreaux du terrorisme et de l'insécurité.

Les attaques terroristes se sont multipliées à l'Est. Au point qu'on parle désormais d'une opération de déstabilisation du pays au sein de votre parti...

Nous avons déjà fourni des éléments d'explication. Mon opinion sur la question est partagée par les autres responsables du parti. On ne prétend pas que tout ce qui se fait relève de la déstabilisation, mais on ne peut pas non plus dire que tous les actes qualifiés de terroristes sont des actions émanant de groupes islamistes.

Les anciens dignitaires sont pointés du doigt dans cette supposée fragilisation du pays. Est-ce qu'il y a des preuves dans ce sens ?

Ce n'est pas à nous de discuter de cela. Nous constatons des phénomènes. Nous sommes un parti au pouvoir, et nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer des choses sans nous assurer d'un minimum d'éléments. Il y a d'autres structures mieux placées pour donner des éléments d'appréciation.

La présence suspecte d'éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) parmi les assaillants est également évoquée dans vos rangs...

Il faut vous référer à la conférence de presse, que nous avons donnée, le vendredi 14 septembre 2018 et aux déclarations du ministre de la Sécurité, notre camarade Clément Sawadogo (Ndlr : Celui-ci avait indiqué que les assaillants dissimulent leurs identités, cherchant à donner la mort sans mourir. Ce qui est contraire aux actions terroristes, à son avis). C'est suffisamment édifiant.

L'opposition est vent debout contre la gouvernance du MPP et projette une marche pour faire porter sa voix. Comment voyez-vous cette initiative ?

Les marches sont autorisées par la loi. Si des partis décident d'organiser une marche, c'est tout à fait normal. L'essentiel est qu'ils prennent des dispositions pour que la marche soit conforme à l'esprit de la loi, et que du côté du gouvernement des dispositions soient prises pour assurer la sécurité des marcheurs et celle des autres citoyens, qui ne doivent pas être perturbés. On ne peut pas imaginer une démocratie dans laquelle, les citoyens n'ont pas la possibilité de manifester ou de débattre. Cela ne nous gêne en aucune manière, que l'opposition organise une marche. Par contre, c'est le discours politique sous-tendant ce mouvement, qui peut poser problème. Ce discours est politique et appelle des réponses politiques. Ce à quoi nous nous attelons.

L'opposition prétend que le pays est mal gouverné, mais il ne faut pas insulter l'intelligence du peuple. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas volé le pouvoir. Nous l'avons eu de la manière la plus démocratique possible. Si le peuple nous a accordé cette confiance, c'est qu'il estime qu'on est digne de la porter. Aujourd'hui quel que soit l'endroit où vous irez, vous constaterez que le pays bouge. Les populations sont unanimes à reconnaître que les choses avancent. D'aucuns estiment que ce le MPP a fait en deux ans, d'autres le n'ont pas obtenu en 30 ans de pouvoir. Le discours nihiliste n'a pas sa place dans ces circonstances. Il faut avoir un discours juste. Nous sommes d'accord, qu'il y a des insuffisances dans notre gouvernance, et estimons même qu'on peut mieux faire. C'est mieux qu'on nous fasse des piqûres de rappel sur ce qui ne va pas, mais dire que tout est mauvais n'est pas juste. De ce point de vue, nous sommes sereins, car nous continuons à mettre en œuvre le PNDES. En 2020, nous allons rendre compte de notre gestion au peuple, le seul arbitre, qui appréciera.

Avez-vous un appel à lancer aux populations par rapport aux menaces sécuritaires ?

La collaboration de la population est indispensable pour éradiquer le phénomène de l'insécurité. Nous leur demandons de faire remonter l'information, chaque fois qu'elles ont une information, des suspicions ou constatent des mouvements inhabituels. Cela peut permettre aux forces de sécurité de prendre les dispositions nécessaires.