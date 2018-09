Burkina Faso: Faso foot - Salitas FC, nouveau leader

Le championnat national de foot D1 a disputé ses rencontres de la 3e journée le week-end dernier sur l'ensemble des stades à travers le pays. Après avoir laminé (3-0) l'Union sportive de Ouagadougou (USO), Salimata et Tasseré Football Club (Salitas FC) prend la tête du Faso foot. Au même moment, l'ASECK signe sa première victoire (1-0) face à l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO).

Comme en début de saison écoulée, Salimata et Tasseré Football Club (Salitas FC) est en train de jouer les premiers rôles dans le championnat national de football de première division. A la faveur de la 3e journée jouée le week-end dernier sur plusieurs stades à travers le pays, les protégés du colonel Yacouba Ouédraogo sont seul leader. Victorieux de l'Union sportive de Ouagadougou (USO), le capitaine Youssouf Barro et ses coéquipiers ont été sans pitié avec les joueurs de Larlé. Ils ont infligé une correction à une équipe des « Rouge et blanc » de Larlé à la recherche de ses repères.

Trois buts à zéro, c'est le score qui a sanctionné la rencontre. Les réalisations sont signées, Ilias Sawadogo (55e mn et 72e mn) et Aboubacar Sidiki Traoré (80e mn). Sur les autres stades, l'Association sportive du Faso- Yennenga (ASFA-Y), après deux victoires d'entrée, est tombée (1-3) face au champion en titre, l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB). Les buteurs des Buffles de Sikasso-Cira se nomment Djibril Cheick Ouattara (5e mn et 40e mn) et Michael Batiebo (13e mn). L'unique but asfasien est l'œuvre de Honoré Camille Yé (9emn).

L'autre gros score de la journée a été enregistré lors de la rencontre qui a opposé l'Union sportive des forces armées (USFA) à l'Union sportive de la Comoé (USCO). Kamou Malo et ses garçons ont battu facilement (3-0) leur adversaire du jour. Mikailou Drabo a ouvert le bal (33e mn). Derick Gnouma a corsé l'addition avant que Abdramane Sidi ne crucifie les visiteurs (90e mn). L'affiche entre le Racing club de Bobo (RCB) et le Rahimo FC a tourné à l'avantage (2-1) des Tigres de Diarradougou. Issouf Zonon dès la 1re mn a ouvert le score pour le RCB. Modic Cissé (59emn) a rétabli la parité. Le RCB a repris l'avantage par l'entremise de Assami Sansan Dah (71emn). Coach Idrissa Traoré Saboteur et ses garçons de l'ASECK ont signé leur 1re victoire du championnat.

Ils ont défait (1-0) l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) à domicile. L'unique but de la rencontre est signé, Ibrahim Sori Koné (77emn). Enfin, les matches AS Douanes/AS police, AS SONABEL/AJEB et SC Majestic/RCK se sont soldés par des scores nuls et vierges. Au sortir de cette journée, 14 buts ont été inscrits. La meilleure attaque reste toujours l'USFA qui totalise 8 buts. Quant à la meilleure défense, elle est disputée entre l'ASFB, AS SONABEL, SC Majestic et l'AS Police avec chacune un but encaissé. Le meilleur buteur se nomme Djibril Cheick Ouattara (ASFB) avec 3 buts au compteur. La 4e journée promet de belles affiches. Nous aurons les chocs Salitas/SC Majestic, ASFB/AS SONABEL ou encore USFA/RCB.

AS Douanes # AS Police : 0-0

ASFA-Y # ASFB : 1-3

USFA # USCO : 3-0

ASECK # EFO : 1-0

AS SONABEL # AJEB : 0-0

USO # Salitas FC : 0-3

SC Majestic # RCK : 0-0

RCB # Rahimo FC : 2-1