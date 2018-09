Madagascar: Tsaralalàna - Un bébé enlevé vendu à Ar 800000

African Innovation Foundation (AIF) annonce les dix nominés pour le montant de 185.000 Dollars US du prestigieux… Plus »

Après la disparition de son enfant, la jeune mère s'est confiée à la police. Elle a dans la foulée signalé le vol dans une publication sur facebook. Au bout de vaines recherches, elle a été jointe au téléphone par une femme, à qui le bébé a été vendu. Mis sur la piste des malfaiteurs, les enquêteurs les ont coincés. Les membres du trio de ravisseurs se sont fait cueillir à Avaradoha et Analamahitsy. Les deux femmes écrouées se chargeaient d'arracher les bébés et il revenait ensuite au complice de trouver un acheteur. Les malfaiteurs ne sont pas à leur premier coup. Un bébé aurait déjà été vendu à 800000 ariary selon les enquêteurs.

