Congo-Brazzaville: Ecoles techniques et professionnelles - Les filières fermées vont être à nouveau au programme

La recommandation a été faite par le conseil national de l'Enseignement technique et professionnel, réuni le 11 septembre à Brazzaville.

Le conseil national de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi s'est tenu sur le thème « Promouvoir des formations diversifiées et adaptées aux besoins de l'économie nationale ». En rapport avec le Plan national de développement 2018-2022 qui fait du capital humain un axe principal, le ministre de tutelle a rappelé aux formateurs l'impérieuse nécessité de bien former les apprenants.

Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a sollicité auprès des conseillers que soit menée une réflexion sur la réforme du baccalauréat et des brevets pendant la prochaine année scolaire et souhaiterait que le brevet de technicien supérieur soit replacé dans sa dimension de diplôme d'Etat. Il a demandé aussi que soit insérée au programme d'enseignement l'instruction civique et morale dès la rentrée des classes 2018-2019.

Pour leur part, les conseillers ont recommandé à la tutelle la revalorisation de la fonction enseignante, la réouverture des filières fermées dans certains établissements, comme la formation des formateurs à l'Ecole nationale supérieure polytechnique et la restauration des frais scolaires.

De son côté, le directeur général de l'enseignement professionnel a plaidé pour l'actualisation des textes organiques du conseil national de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, qui ont été instaurés en 1999.

Selon lui, l'adaptation de ces textes devrait impliquer les écoles privées de l'enseignement et les partenaires au développement, afin que la tenue du conseil ne soit plus une affaire particulière de l'Etat.