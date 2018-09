Congo-Brazzaville: L'Académie 72 encourage le foot-école

L'association a lancé, le 15 septembre au Complexe sportif de Pointe-Noire, un tournoi réservé aux U20 des centres de formation de football de cette ville. En match d'ouverture, l'Académie 72 a battu l'Ecole de foot Total par deux buts à un.

Le tournoi regroupe six centres de formation de football de Pointe-Noire, à savoir l'Académie 72, Ecole de foot Total, As Cheminots U20, Sidi sport académy, PNFA et Vasco de Gama.

A l'ouverture de la compétition visant à encourager les jeunes footballeurs de poursuivre leurs études étant joueurs, Académie 72 a imposé une défaite à l'Ecole de foot Total, deux buts à un. EF Total, qui jouait son premier match officiel au complexe sportif de Pointe-Noire, a dominé la première période avec l'unique but de la partie, réalisé par Mamadou Sylla. Mais du retour des vestiaires, l'Académie 72 a renversé le match, en semant l'inquiétude dans la défense de Total qui a fini par craquer. Beauvary Makoundou et Rex Mavoungou ont respectivement marqué les buts de l'Académie72.

Parlant de l'initiative, Karome Ysatis, manager général du tournoi et secrétaire général de l'association Académie 72, a indiqué qu'il est organisé sur le thème « Le football d'accord mais l'école d'abord ». L'objectif étant d'interpeler la conscience des jeunes footballeurs de ne pas abandonner les études au profit du football. « "Motopi U20" est un tournoi de football destiné aux jeunes de moins de 20 ans dans l'objectif de les ramener autour de l'inspiration et du thème de la compétition, à savoir "le football d'accord mais l'école d'abord" », a-t-il signifié car d'après lui, en Afrique, les jeunes passionnés du football ont souvent tendance à mettre de coté la formation scolaire.

« C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes dit, si nous expliquons aux jeunes comment ça se passe, on pouvait scolariser plusieurs d'entre eux, parce que le métier de football est un métier compliqué. À n'importe quel moment, tu peux arrêter ta carrière par manque de progression ou encore faute de blessure, voilà pourquoi, si l'enfant n'a pas une formation parallèle, c'est difficile pour sa reconversion », a martelé Kerome Ysatis, un ancien joueur, en pleine reconversion. « Je réussis ma reconversion, parce que mes parents m'ont envoyé à l'école », a-t-il avoué. En effet, soucieux de l'avenir des jeunes footballeurs, Kerome Ysatis et son association entendent multiplier des activités au niveau des écoles pour expliquer aux jeunes l'intérêt de lier le sport avec l'école.

Soulignons que la compétition se poursuivra jusqu'au 18 novembre avec des matches tous les week-ends. « Nous avons franchi la période scolaire, parce qu'on s'est dit que si on veut communiquer avec les jeunes concernant leur scolarité, c'est pendant la période scolaire. Partir avec ceux qui sont déjà scolarisés pour expliquer aux autres que pour être un footballeur intelligeant, il faut aller à l'école », a poursuivi l'orateur.

Le programme de la compétition affiche deux rencontres, le week-end prochain: AS Cheminots/PNFA et Sidi sport Academy/Vasco de Gama. En effet, malgré leur défaite à l'ouverture, l'entraineur de EF Total croit en son groupe et entend remporter le tournoi. « Les enfants ont respecté les consignes avec de belles constructions à la première partie mais en seconde mi-temps, par manque d'expérience, ils ont été gagnés par la fatigue », a-t-il dit.

De son côté, Jean-Claude Mankélé, l'entraîneur de l'Académie, a souligné qu'il était important de gagner ce premier match pour le moral du groupe. « L'objectif est de faire valoir nos joueurs et si l'occasion se présente pourquoi pas gagner le titre », espère -t-il.