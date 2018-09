Ile Maurice: Task Force - Convocations et inculpations d'ici fin septembre ?

Le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, estime les dommages et préjudices qu'il a subis à Rs 50… Plus »

Plus de six semaines après l'annonce d'une enquête sur la disparition de 16 kilos d'héroïne de la cargaison saisie au port, en mars 2017, rien n'a encore été fait. Les travaux devaient démarrer à la fin du mois d'août. Le Premier ministre avait déclaré, lors d'une conférence de presse le 27 juillet, qu'il avait désigné l'ex-juge Paul Lam Shang Leen pour mener une enquête indépendante sur cette mystérieuse disparition. Pourtant, selon les informations recueillies, Paul Lam Shang Leen se montre réticent à accepter cette nouvelle responsabilité, surtout après les récentes critiques faites à son égard.

S'il est encore trop tôt pour parler d'arrestation, une source proche du dossier fait ressortir que dans plusieurs cas, il y a déjà des éléments incriminant certaines personnes. Le rapport, et surtout les annexes produits par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs, déblaient considérablement le terrain pour les membres de la Task Force.

Presque une semaine après la première réunion de la Task Force avec les responsables de la force policière, ceux de l'Independent Commission against Corruption, de la Financial Intelligence Unit (FIU), de l'Integrity Reporting Services Agency et la Mauritius Revenue Authority, l'on indique que le rythme de travaux devrait s'accélérer avec l'élaboration d'un calendrier en marge des prochaines séances d'interrogatoire.

La Task Force instituée par le Premier ministre à la suite de la publication du rapport de la commission d'enquête sur le trafic de drogue pourrait enclencher des convocations et des interpellations d'ici fin septembre. C'est ce qui ressort des recoupements provenant des Casernes centrales. La Task Force s'est réunie cet après-midi au siège de l'ICAC et compte un nouveau membre. Soit le commissaire des prisons Vinod Appadoo.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.