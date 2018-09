Madagascar: Twenty Six - Une soirée rock « made in Kiaka » se profile

Kiaka favorise les soirées restreintes.

Les quelque trente années de carrière leur ont permis d'établir une notoriété de fer ! Faisant ainsi des titres de Kiaka des classiques du rock malgache. Pour l'amour du rock, la bande à Nini partagera cette passion aux noctambules en fin de semaine au Twenty Six Analakely. A travers les épopées, le groupe Kiaka a su apposer une signature indélébile. Par ailleurs, ses membres n'hésitent pas à garder l'ambiance nostalgique en se remémorant leur jeunesse et cet esprit d'éternel adolescent par le biais de leur musique. Une signature qui a su traverser les âges, grâce entre autres à des morceaux tels que « Fitia nindramina » ou encore « Vetsovetso ».

Loin des grandes scènes habituelles, Nini et ses compères favoriseront les rencontres plus intimistes avec les inconditionnels, histoire d'être plus proche de son public. Comme tout artiste, l'objectif premier est de toujours porter haut sa musique, et ces soirées éclairs ne peuvent faire que du bien. Même si on ne s'attend guère à de grandes surprises, on attend toujours au tournant les envolées de Deba avec sa guitare... ou on se laisse emporter vers des terres lointaines avec le ton soyeux et enjôleur de la musique de Kiaka. Inconditionnels, soyez à l'affut !