Madagascar: ASASOA France-Madagascar - Une formation en énergies renouvelables à partir d'octobre

L'Association d'Aide de Solidarité et d'Actions (ASASOA) France-Madagascar a pour leitmotiv de donner aux jeunes leur part de lumière.

« Ce n'est rien de messianique. Mais il s'agit d'un message d'espoir aux jeunes face à la situation économique et sociale qui prévaut à Madagascar », a expliqué Achille Rajerison, le fondateur de l'association, âgé de 61 ans, qui plus est, un agent de contrôle au sein du département SEM en France. « Au début, nous avons mis en place à Antananarivo une structure servant à appuyer des jeunes afin qu'ils puissent trouver un emploi par le biais des formations linguistiques, en informatique et en maintenance des ordinateurs. Ensuite, un espace co-working a été créé dans le but de faciliter la collaboration entre les étudiants malagasy et les ingénieurs en informatique travaillant en France. Maintenant, nous comptons également prodiguer une formation en énergies renouvelables à partir de ce mois d'octobre », a-t-il annoncé.

Autoroute du chocolat. En fait, l'association ASASOA n'a cessé de diversifier ses actions en vue de contribuer au développement socio-économique de la Grande île, et ce, en tissant divers partenaires tels que Echanges Solidarité de la RATP, la mairie de Meudon, Energie d'Apprendre de Meudon France. Il y aussi la Caisse d'Epargne de l'île de France et CNP Assurances. Elle a concocté un grand projet intitulé l'Autoroute du Chocolat à Madagascar. Il s'agit de la création d'un circuit touristique permettant de découvrir d'une autre manière la destination Madagascar. « Une forte délégation de touristes et bien d'autres opérateurs conduite par le président de l'ADE, sera ainsi dans le pays le 26 octobre 2018. Nous allons visiter en premier lieu le centre de formation déjà installé à Nanisana. Ensuite, un bâtiment renové servant à former des jeunes en matière d'énergies renouvelables sera ensuite inauguré le lendemain de notre arrivée. Il s'agit notamment d'une formation sur la pose et la maintenance des panneaux solaires dont nous avons équipé avec succès notre bâtiment, il y a deux ans », a-t-il rajouté.

E-commerce. Par ailleurs, l'association a développé une formation en éco-guide. Les jeunes formés dans ce domaine seront des ambassadeurs auprès des villages que la délégation de touristes issus de différentes nationalités va visiter durant son séjour dans la Grande île. Ce n'est pas tout ! ASASOA France-Madagascar promeut la formation en e-commerce dans trois centres installés à Antananarivo, Ambanja et au nord dans le cadre de ce projet Autoroute du Chocolat. « L'objectif consiste à redynamiser la filière cacao qui fait la renommée de la Grande île tout en goûtant le chocolat de Madagascar. La délégation de touristes et d'opérateurs retournera en France le 13 novembre 2018 », a conclu Achille Rajerison.