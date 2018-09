Madagascar: Infrastructures - Le MTPI privilégie le PPP

African Innovation Foundation (AIF) annonce les dix nominés pour le montant de 185.000 Dollars US du prestigieux… Plus »

En ce qui concerne Nosy-Be, les travaux sont achevés à 91%. On rappelle que le président sortant Hery Rajaonarimampianina avait suivi de près l'évolution de ces travaux car pour lui, la mise en place d'infrastructures structurantes est une des conditions sine qua non du développement, à travers les objectifs du Fisandratana 2030. Maître d'ouvrage de ces projets, le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures (MTPI) privilégie le partenariat public-privé (PPP). « Le PPP est une politique très efficace dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures » a expliqué Christian Assoumany Andriatina, DG de l'unité PPP au sein du MTPI. C'était hier en marge d'une conférence donnée aux employés de la Banque Mondiale. Et la réalisation des aéroports d'Ivato et de Nosy-Be constitue justement un exemple de réussite de PPP.

L'extension et la modernisation des aéroports se poursuivent à la vitesse Grand V. Le nouveau terminal international d'Ivato est actuellement achevé à 65%, et l'inauguration de cette grande infrastructure devrait normalement avoir lieu avant fin 2019.

