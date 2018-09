Madagascar: Us et coutume - Une date nationale du Nouvel An malgache fixée

Enfin, une date commune a été trouvée pour la célébration du Nouvel an malgache qui sera le 22 septembre par les hauts dignitaires royaux et traditionnels des 22 groupes humains malgaches. Cela signifie une énorme avancée culturelle.

Le 22 septembre a été déclaré par les très hauts dignitaires et ainés des 22 groupes humains de Madagascar comme étant la date de la célébration du Nouvel an malgache, vendredi à Fianarantsoa. Selon Eris Rabedaoro, Secrétaire général Malagasy Mampiray Firenena ou MAMAFI, cette date est basée sur le calendrier cultural. « Chez tous les groupes humains malgaches, la date du printemps austral correspond à ce mois ». En effet, cette période annonce le début de la saison culturale. Ainsi, se souhaiter prospérité et bénédiction est sacré.

Cela fait maintenant un an que les chercheurs et les gardiens des traditions malgaches cogitent pour sortir cette date commune. Depuis une dizaine d'années, quand le Nouvel an malgache a commencé à être « re-popularisé », plusieurs lignées se targuaient d'avoir la date véridique. Ce qui a causé des questionnements auprès des simples citoyens. Ces scissions freinaient également l'adhésion de ces derniers à cette fête qui devrait être celle de tout un pays. Dès lors, trouver une date commune a été crucial.

Unité avant tout. « L'objectif est surtout d'asseoir l'unité malgache. Cela va au-delà d'une simple célébration de Nouvel an, qui est, il va sans dire d'une très grande importance », ajoute Eris Rabedaoro. Pour une fois qu'une fête commune à tous les malgaches et inscrite dans ses gênes culturelles voit le jour. Cependant, cela n'empêche pas à chaque lignée royale de célébrer les leurs. A Madagascar, il y aurait pas moins de cinq dates de nouvel an, à faire perdre la tête à un astrophysicien. Le premier pas a été donc franchi, la ville de Toamasina accueillera les festivités en 2019.

En parallèle, une commission « qui a pour mission d'écrire la véritable histoire de Madagascar, pas celle truquée, politisée qui circule dans les écoles et les universités » sera mise en place. Pour garantir cette unité nationale, un cercle dénommé « Très Haut Cercle des Conseillers Suprêmes », dans lequel se trouvent les dignitaires royaux et les ainés, a aussi été érigé. « Cela mettra, selon nos estimations, sept ans pour que tous les Malgaches s'approprient cette date », conclut Eris Rabedaoro. Une première étape a été ainsi franchie, la deuxième sera d'intégrer cette date de célébration dans les jours fériés.