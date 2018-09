Madagascar: Prix de l'innovation pour l'Afrique - Un ingénieur malgache parmi les nominés

« Très fin et vraiment unique. » Voilà comment Aurélien Gaborit caractérise… Plus »

Les germoirs biodégradables sont faits à base de papiers recyclés et permettent aux producteurs de repiquer des jeunes plants en mottes, déjà enrichis en semences. Les germoirs peuvent également être utilisés avec des machines repiqueuses. En réduisant considérablement le temps de repiquage, cette innovation accroit la production en riz et permet aux riziculteurs d'accroitre les surfaces cultivées. Cela a été déjà prouvé dans de nombreux sites de l'île.

Parmi lesquels, un ingénieur agronome malgache, en la personne de Juslain Nomenjanahary Raharinaivo, a été nominé. Il prône la production de germoir biodégradable permettant d'améliorer la productivité rizicole. Notons qu'il compte plus de 3 000 candidats représentant 52 pays qui ont participé à ce concours pour cette année. Notons que le riz est un aliment de base dans de nombreux pays africains et occupe une place de choix dans le régime alimentaire. Avec des besoins de plus en plus croissants en riz, les producteurs africains peinent à satisfaire la demande locale.

