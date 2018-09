Madagascar: Campagne électorale - Aborder les questions préoccupantes du moment

African Innovation Foundation (AIF) annonce les dix nominés pour le montant de 185.000 Dollars US du prestigieux… Plus »

Elle doit figurer en bonne place dans les thèmes abordés par les candidats lors de leurs interventions. A un peu moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, il est plus que temps de se préoccuper sérieusement de cette triste réalité que vivent les Malgaches. On ne peut certes pas éradiquer tous ces maux tout de suite, mais au moins engager un débat de fond et à tout le moins, proposer des pistes pour rassurer les citoyens. Le sujet est préoccupant et il doit être abordé.

Les candidats à l'élection présidentielle veulent tous faire sortir le pays dans l'impasse où il se trouve en ce moment. Ceux qui ont fait leur précampagne bien avant leurs concurrents ont parlé de leur projet ambitieux, censé développer le pays rapidement. Il n'y est question que croissance rapide et de conditions de vie meilleures. La communication était bien faite, mais elle ne peut masquer la réalité que les Malgaches affrontent quotidiennement. Les problèmes sont immenses et ils ne peuvent pas être effleurés dans un discours de propagande. Les titres des quotidiens ont tôt fait de faire sentir la gravité de la situation. C'est une reconsidération de tous les aspects du problème qui doit être faite.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.