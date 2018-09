Madagascar: « Paositra Malagasy » - Tracking des colis internationaux bientôt disponibles en ligne

African Innovation Foundation (AIF) annonce les dix nominés pour le montant de 185.000 Dollars US du prestigieux… Plus »

Prochainement . Plusieurs changements ont également été annoncés par la « Paositra Malagasy », entre autres, la déclaration automatisée en douane (CDS) pour éradiquer l'évasion fiscale et la corruption. D'après les explications, seulement des échantillons de colis ou de paquets seront présentés au guichet de la douane pour fluidifier la distribution. Une amélioration de la gestion de compte CCP (Compte chèque postal) basé sur le CDC (Compte de dépôt et consignation) de la Banque Centrale de Madagascar est également en vue. D'après les responsables, les clients ayant un compte CCP pourront faire des transactions à temps réel dans les grands bureaux de postes à Madagascar.

Le temps des services postaux limités à l'envoi et à la réception de lettres est révolu. Bien que la « Paositra Malagasy » assure encore ces services, d'autres multitudes de nouveaux produits ont déjà été lancés depuis plusieurs années. Selon les représentants de l'établissement, ces nouvelles offres s'articulent toutes, autour des TIC (Technologies de l'information et de la communication). « Les usagers de la « Paositra Malagasy » connaissent très bien notre utilisation de l'IPS (International postal system) pour les échanges de courriers internationaux comme l'EMS, les colis internationaux et les lettres en recommandées internationales, etc.

La « Paositra Malagasy » se tourne de plus en plus vers les technologies numériques.

