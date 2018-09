Madagascar: World Trade Center Tananarive - Après le « World Clean Up Day », place au « Marathon international de Tanà »

Après la « Journée mondiale du nettoyage », ou World Clean Up Day, de samedi dernier activement soutenue par le World Trade Center Tananarive (WTCT), le Marathon international de Tana (MIT) aura lieu les 20 et 21 octobre, toujours appuyé par cette institution.

World Clean Up Day. Rappelons que le World Clean Up Day, qui a été tout de même pu mobiliser du monde pour la ville d'Antananarivo (au niveau d'Anosy notamment), a vu la participation de citoyens, de journalistes, d'entreprises et de diverses organisations de la société civile telles que des associations. Les innombrables mégots et les autres déchets non recyclables ont été ainsi ramassés par les centaines de volontaires ; tous comme les autres déchets non-recyclables, tels que les sachets et autres produits en plastique. Notons que cette journée dédiée mondialement au nettoyage est aussi, pour ceux qui la célèbrent, une occasion de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, selon son service communication, le WTCT a décidé d'adhérer à cette initiative, vieille de dix ans, de la JCI Estonie. Notons à titre informatif que le mouvement est désormais suivi par 156 pays dans le monde.

MIT. Toujours dans cette dynamique environnementale et communautaire, le WTCT a également décidé de prêter main forte à l'organisation de la 18ème édition du Marathon international de Tana, qui se tiendra les 20 et 21 octobre. Ses bénévoles ont ainsi commencé à procéder au nettoyage de la ville, en amont du MIT. Il s'agit également d'un geste de soutien à la Commune urbaine d'Antananarivo dans l'organisation de cette journée verte, saine et sportive. Les inscriptions sont ouvertes au siège de ViMa Ankorondrano, à l'Office régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA) et à la FMA Alarobia.