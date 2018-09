Le programme de ce séminaire régional portera aussi sur l'examen des stratégies parlementaires pour la consolidation des réformes juridiques en vue de concrétiser l'égalité entre les sexes et une vie exempte de la violence à l'encontre des femmes et des filles, conclut le communiqué.

Les participants devront également se pencher sur la participation entière et effective de la femme et l'égalité des chances en vue de lui permettre d'exercer le rôle de leader à tous les niveaux de prise de décision dans la vie politique et publique.

Plusieurs axes seront abordés lors des travaux de ce Séminaire, notamment les Objectifs de développement durable (ODD) et le rôle des parlements dans leur mise en œuvre, la participation des parlements arabes aux ODD, la gouvernance effective et l'égalité des sexes en tant qu'élément important dans la réalisation du développement durable.

- Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part aux travaux du Séminaire régional sur les Objectifs de développement durable (ODD) et l'égalité des sexes, organisée conjointement par l'Union interparlementaire (UIP) et l'Union interparlementaire arabe (UIPA), du 18 au 20 septembre en Alexandrie (Egypte), a indiqué, lundi, un communiqué du Conseil de la nation.

