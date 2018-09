Cote d'Ivoire: D'Amadou Gon Coulibaly précise le rôle de la CEI

A l'issue de cet exposé qui minimise le rôle joué par la Commission électorale centrale d'Abidjan, celle contestée par l'opposition, le Premier ministre a annoncé que son gouvernement engagera des consultations avec la classe politique sur la question de la réforme après les scrutins locaux. Sans préciser si les plus farouches opposants de l'actuelle CEI, le FPI tendance Sangaré, feraient partie des politiques consultés et associés.

« Avant », affirment et réclament l'opposition et le parti PDCI d'Henri Konan Bédié. Mais pour Amadou Gon Coulibaly, le débat n'est pas là : « Je ne vois même pas l'intérêt de ce débat, parce que les commissions locales, au niveau régional sont celles qui vont proclamer les résultats des élections municipales et régionales qui viennent. La CEI centrale à Abidjan ne fera que recueillir les résultats, mais les proclamations seront faites localement. Donc la CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Donc le débat de la réforme de la CEI centrale est sans objet par rapport aux élections locales ».

En Côte d'Ivoire, c'était la deuxième conférence de presse d'Amadou Gon Coulibaly depuis qu'il a pris les rênes du gouvernement, le 10 janvier 2017. Le Premier ministre s'est plié, ce lundi, à l'exercice des questions/réponses à Abidjan devant la presse ivoirienne. L'occasion pour lui de défendre son bilan, celui de son gouvernement et d'aborder les questions d'actualités économiques et aussi politiques.

