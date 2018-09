Tunisie: Une étoile naissante dans la gastronomie tunisienne

Djebba : un terroir unique

A cette occasion, Nuria Ackermann, coordinatrice du projet Pampat Tunisie (OnudiI), a déclaré : «Il s'agit d'un projet de mise en valeur et de promotion des produits du terroir. Il est mis en œuvre par l'organisation des Nations unies pour le développement industriel et est financé par la Suisse. On est aujourd'hui ici pour valoriser la figue de Djebba, avec l'aval du ministère de l'Agriculture. On a choisi ce fruit parce qu'il s'agit du seul en Tunisie qui est d'appellation d'origine contrôlée (AOC). Il s'agit d'une variété unique dénommée Bouhouli qui est le seul fruit contrôlé, ayant un système de traçabilité. Cet événement est organisé en collaboration avec l'académie nationale de cuisine en Tunisie pour montrer au consommateur comment utiliser la figue de Djebba dans la cuisine».

De son côté, Chalgaf Ezzedine, directeur général de la production agricole au ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a révélé : «Cet événement est une Journée promotionnelle de la figue de Djebba où les chefs utilisent ce fruit dans différentes plats tunisiens et avec des ingrédients typiquement tunisiens. L'objectif essentiel est l'utilisation de la figue de Djebba qui devient un élément incontournable dans la gastronomie tunisienne».

Et d'ajouter : «Les figues de Djebba sont les résultats d'une longue tradition. En effet, depuis des générations, les producteurs se transmettent un savoir-faire exceptionnel reposant sur des techniques de production à la fois ancestrales et respectueuses de leur patrimoine».

Rafik Tlatli, cofondateur de l'Association des professionnels de l'art culinaire a précisé que «depuis 2012, les figues de Djebba jouissent d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). La variété des figues "bouhouli " est une variété spécifique à la Tunisie et plus précisément à Djebba. Elle se distingue par ses qualités gustatives exceptionnelles, son arôme unique, son parfum subtil et ses bienfaits nutritionnels innombrables. Ses atouts : un pouvoir antioxydant, un taux faible en sucre, riche en vitamines et en fibres, un goût unique délicatement sucré et un subtil parfum floral».

L'appellation d'origine contrôlée (AOC) est un label officiel garantissant aux consommateurs l'authenticité d'un produit. «En l'occurrence, ce label certifie que le produit est issu d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. Il permet de préserver le mode de production traditionnel, de protéger la biodiversité, le climat, l'environnement et les spécificités géographiques de production, d'assurer la protection de la notoriété et le nom du produit et de promouvoir la commercialisation des figues de qualité spécifique et d'améliorer les revenus des producteurs», a-t-il conclu.