Burkina Faso: La filiale de Maroc-Telecom peaufine ses prestations au Burkina Faso

"En fait, il s'agit d'un soulagement pour les clients. Depuis le salon, le bureau, le marché et même en voyage, l'on peut régler sa facture d'électricité et acheter des unités cash-power en un clic de téléphone", a-t-il fait savoir.

De son côté, M. de Salles Ouédraogo a rappelé que son établissement s'est engagée dans une dynamique de modernisation de la gestion clientèle, précisant qu'il s'agit de l'introduction de nouveaux modes de règlement des factures d'électricité, ainsi que l'achat des unités prépayées d'électricité par divers moyens de paiement dans le but de faire épargner aux clients les files d'attente, les longues distances à parcourir et les désagréments de la circulation.

"MOBICASH œuvre au quotidien et constamment à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés à travers la fiabilité, la sécurité et la rapidité", a-t-il affirmé.

A l'issue de la cérémonie de signature de cette convention par le directeur général de la SONABEL, François de Salles Ouédraogo, et le directeur général d'ONATEL-Burkina, Mohamed Naïmi, ce dernier a exprimé sa grande satisfaction de voir ce partenariat aboutir et se concrétiser dans de meilleures conditions.

Ce partenariat a été officialisé, vendredi à Ouagadougou, en vertu duquel les abonnés de l'opérateur de téléphonie peuvent désormais s'acquitter de leurs factures d'électricité et se procurer des unités prépayées (cash-power) via MOBICASH, le mobile money de ONATEL-SA, rapporte la MAP.

