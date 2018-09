Maroc: Promopharm s'attend à des résultats semestriels moins bons

Promopharm, dont l'activité repose sur des partenariats forts avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux, grâce auxquels la société fabrique et distribue des produits sous licences, détient un savoir-faire et un outil industriel lui permettant de produire et de commercialiser directement ses produits.

« Laquelle stratégie serait appuyée par des investissements forts en publicité et marketing opérationnel, ce qui explique l'augmentation des charges externes de l'ordre de 3 millions de DH et la diminution de l'EBE conséquemment », a-t-il précisé.

Face à la situation et au regard des résultats attendus, « la société demeure confiante dans la solidité de ses fondamentaux et continue à développer de nouveaux médicaments constituant des relais de croissance pour le futur », a souligné l'entreprise.

Ce recul s'explique principalement par « une diminution du chiffre d'affaires des marchés publics, suite à un rééchelonnement des dates de livraison », a indiqué la société spécialisée dans la production, la commercialisation, l'importation et l'exportation des spécialités pharmaceutiques, parapharmaceutiques, dermopharmaceutiques et de cosmétologie.

C'est le deuxième profit warning en moins d'un an pour le spécialiste des produits pharmaceutiques dont le résultat net au titre des six premiers mois de l'année devrait enregistrer une baisse de 16,5 millions de DH par rapport à la même période de l'année 2017.

