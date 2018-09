Burkina Faso: Personnes vivant avec un handicap - Une journée pour valoriser leurs activités

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécuritaire routière, Vincent Timbindi Dabilgou, a présidé la célébration de la journée de valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap, le samedi 15 septembre 2018 à Lougsi, dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri.

L'Association pour le soutien aux handicapés (ASH) veut promouvoir la contribution de cette frange de la population au développement du Burkina Faso, à travers une journée de valorisation de ses productions. Elle a, à cet effet, célébré l'activité de ces personnes, le samedi 15 septembre 2018 à Lougsi, dans la commune de Tanghin-Dassouri. A cette occasion, ce sont notamment les portraits des figures marquantes de l'histoire du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde qui ont été exposés. Au cours de la cérémonie qui a eu lieu dans un centre pour personnes vivant avec un handicap, toujours en chantier, le président de l'ASH, Souleymane Kiemtoré, a invité les Burkinabè à être solidaires des infirmes et à leur donner la place qu'il faut dans la quête du progrès national. « Nous n'avons pas besoin de pitié mais que l'on crée les conditions de notre participation à la production de la richesse nationale », a-t-il fait savoir. Il a, en outre, demandé aux autorités l'achèvement de la construction du local à eux dédié afin qu'ils y fassent, entre autres, du tissage, de la poterie et du dessin-peinture. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent Timbindi Dabilgou, a salué le combat mené par les personnes vivant avec un handicap afin que leur état ne soit pas une fatalité.

Une tonne de maïs offerte

Selon ses dires, sa présence aux côtés des membres de l'ASH montre que le gouvernement se veut proche des plus fragiles. M. Dabilgou a promis de répondre à leurs doléances afin que le développement inclusif de cette catégorie des Burkinabè soit une réalité. Pour le ministre, les bénéficiaires du futur centre ont quelque chose à apporter au Burkina Faso en matière d'art, de maçonnerie et de poterie. Tout en invitant les Hommes intègres à la solidarité agissante envers les infirmes, il a remis une tonne de maïs à l'ASH. Quant au parrain de la journée, le directeur général de l'Agence municipale des grands travaux de la commune de Ouagadougou, Boureima Kaboré, il a dit sa joie d'accompagner les membres de l'ASH qui se battent depuis 2004 pour leur autopromotion. Dans un élan de solidarité, il a invité les participants à la cérémonie à une quête qui a permis de récolter 100 000 F CFA au profit de ses filleuls. Pour sa part, le maire de la commune de Tanghin-Dassouri, Lassané Kiemtoré, a déclaré que le conseil municipal qu'il préside veillera à ce que la future infrastructure soit une référence. Les dispositions budgétaires sont déjà prises, selon l'édile. La remise de prix aux vainqueurs d'une course cycliste féminine et la visite du chantier ont mis fin à la célébration de la journée de promotion des activités des personnes vivant avec un handicap.