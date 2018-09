Burkina Faso: Infrastructures du 11-Décembre à Manga - 40% du taux d'exécution des travaux à 3 mois des festivités

Les travaux du 11-Décembre battent leur plein à Manga, la capitale régionale du Centre-Sud. A trois mois des festivités, les entreprises s'échinent à s'exécuter dans le délai contractuel même si, pour l'heure, le taux d'exécution affiche en moyenne 40% pour un délai consommé d'environ 45%.

La «Cité de l'épervier» est en chantier. Ville hôte des festivités de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, Manga sera le point de convergence de milliers de Burkinabè. A cet effet, plusieurs d'infrastructures sont en cours de réalisation. Ce sont, entre autres, la salle polyvalente, la place de la Nation, les voiries, les logements sociaux et économiques, la cité des forces vives, l'auberge du 11-Décembre. Pour la quasi-totalité de ces ouvrages, les échéances sont antérieures au 11- Décembre 2018, date de la grande réjouissance.

Ainsi, pour les maîtres-d'œuvre, il s'agit d'une course contre la montre qui s'est engagée depuis le démarrage effectif des travaux à la première décade du mois de juin. A environ 45% de délai consommé, le niveau d'avancement reste moyen et le taux d'exécution des travaux tourne autour de 40% selon les statistiques.

Des inégalités suivant les chantiers

D'un site à l'autre cependant, la progression du travail présente des disparités plus ou moins importantes. Si les responsables des chantiers des logements sociaux et économiques se réjouissent des taux d'exécution qui se situent entre 45% et 60%, à d'autres lieux, les chiffres sont moins encourageants. A la place de la Nation, la salle polyvalente et l'ensemble des voiries, les taux d'exécution sont estimés respectivement à 42%, 35% et 26%. Aux dires des premiers responsables en charge de ces travaux, ce résultat est tributaire surtout de l'importance des ouvrages. A cela, s'ajoutent les intempéries qui constituent un véritable handicap dans l'évolution. «Après une pluie, nos travaux tournent au ralenti. L'état du sol fait qu'il est difficile de pousser de simples brouettes jusqu'au lieu du coulage du béton», se défend le chef de chantier de la salle polyvalente Kouablan Kouakou. Pour le représentant du groupement ENITAF/EGC, Seydou Dao, les désagréments liés aux précipitations ont porté un sérieux coup à l'évolution du chantier de la place de la Nation dont il a la charge, si bien qu'il est resté impuissant face aux arrêts prolongés des travaux sur le chantier.

Respecter le délai à tout prix

Pour autant, qu'il s'agisse de la salle polyvalente, la place de la Nation, les logements socioéconomiques ou les voiries, la situation est encore sous contrôle. «Le délai sera respecté», affirme Kouablan Kouakou qui nous apprend que la stratégie adoptée au niveau de son site est le travail en continue. «Nous avons mis en place un système d'éclairage pour pouvoir travailler de jour comme de nuit», informe-t-il.

Le chef de chantier de la place de la Nation, lui, justifie son assurance par le fait qu'une partie du travail a été exécutée par anticipation. «Les fermes qui doivent servir au niveau des tribunes sont déjà confectionnées. Il en est de même pour les pavés confectionnés à près de 97%», renseigne M. Dao.

Concernant les voiries, les responsables des chantiers donnent l'assurance d'être dans les délais. Roland Tiendrébéogo de l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina (AGETIB), structure en charge de la supervision des activités des entreprises attributaires, confie que les travaux vont bon train, même si leur apparence donne l'impression d'accuser un retard. Il soutient, en effet, que les entreprises travaillent dans la préfabrication de certains matériaux en vue d'aller plus vite à la fin de la saison des pluies. Pour ce qui est du respect des délais, Roland Tiendrébéogo rassure : «En ce qui concerne les infrastructures prioritaires pour les festivités du 11-Décembre, nous sommes à 100% sûrs qu'il n'y aura pas de problème».

Quid de la qualité des ouvrages ?

S'agissant de l'aspect qualitatif des infrastructures à réaliser, les responsables d'entreprises assurent que la question est prise au sérieux. A les entendre, toutes les étapes des travaux sont soumises à l'appréciation des structures affectées au suivi. Sur le site de la place de la Nation, le représentant de la Mission d'étude et la maîtrise des ouvrages (MEMO), Gustave Adeko atteste qu'un regard est toujours porté sur les matériaux et l'exécution des travaux. Outre son entreprise qui veille au grain, il informe d'ailleurs que la rigueur dans le travail est toisée par le laboratoire national du bâtiment qui procède régulièrement à des analyses approfondies. «Ce qui est fait jusqu'à présent, au niveau de la place de la Nation, est bon», argue-t-il.

Cependant, s'il déplore les conditions difficiles de travail en cette saison pluvieuse, M. Adeko est tout aussi convaincu que les entreprises pourront tirer leur épingle du jeu. Toutefois, pour éviter tout désagrément, il souhaite que les travaux soient engagés un peu plus tôt au cours des prochaines éditions du 11-Décembre. Par ailleurs, il salue la bonne collaboration des populations et l'accompagnement des autorités locales qui ne cessent, dit-il, de motiver les travailleurs en multipliant les visites et en prêtant une oreille attentive à leurs préoccupations.