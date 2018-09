Le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL), François de Salle Ouédraogo et celui de l'Office national des télécommunications (ONATEL), Sidi Mohamed Naïmi ont signé une convention de partenariat qui consacre le règlement de factures et achat d'unités d'électricité via MOBICASH, le vendredi 14 septembre 2018 à Ouagadougou.

Finies, les longues files d'attente pour régler une facture ou acheter des unités cash power dans un guichet de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL). Les abonnés disposant d'un compte MOBICASH, peuvent désormais composer : *555*4*3*2*1# pour s'acquitter de leurs factures. En ce qui concerne l'achat des unités cash power, ils peuvent composer : *555*4*3*2*2#. Ce payement électronique de l'électricité est possible grâce à un partenariat scellé officiellement entre la SONABEL et l'ONATEL, le vendredi 14 septembre 2018 à Ouagadougou. Pour s'abonner, le client, avec son téléphone portable, va dans le menu MOBICASH, sélectionne l'option payement et suit les instructions. Ainsi, il lui sera demandé d'intégrer le numéro de police du compteur post payé (ordinaires). Il s'agit des six chiffres qui se trouvent sur la facture en faisant abstraction de la lettre. A la fin de l'opération, le client reçoit en principe un message qui récapitule toutes informations de l'opération, avec le code des unités, s'il s'agit d'un compteur prépayé.

«Le consommateur est soulagé»

Il matérialise, selon le directeur général de la nationale de l'électricité, François De Salle Ouédraogo, l'engagement de sa société dans une dynamique de modernisation de la gestion de la clientèle. «Avec le payement via MOBICASH, le consommateur est soulagé car il peut payer sa facture ou ses unités où qu'il se trouve et quand il veut. En plus, le coût des transactions a été calculé de sorte à être inférieur aux dépenses de transport pour se rendre dans un guichet. De ce fait, le montant varie selon la facture mais n'excède pas 200 F CFA », a-t-il informé. Le DG de l'ONATEL, Sidi Mohamed Naïmi, a, pour sa part, demandé aux Burkinabè d'adhérer massivement au payement via son réseau de téléphonie mobile car pour lui, la qualité est en permanence au rendez-vous. «MOBICASH n'a jamais failli à ses trois critères que sont la fiabilité, la sécurité et la rapidité», a-t-il rassuré. Pour attester ses propos, il a révélé que sa société dispose d'équipements redondants. Ainsi, en cas d'incidents techniques, «d'autres équipements prennent le relais pour garantir un service régulier aux clients».