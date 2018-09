Burkina Faso: Situation sécuritaire - Paul Kaba Thiéba appelle à un sursaut patriotique

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a fait à l'Assemblée nationale, le lundi 17 septembre 2018, un état des lieux de la situation sécuritaire au Burkina Faso. A l'occasion, il a décliné les grandes lignes de la stratégie que son gouvernement compte mettre en œuvre pour endiguer l'insécurité.

Les députés souhaitent disposer d'informations «utiles» en vue d'apporter leur contribution à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. A la faveur de la 2e session extraordinaire de l'année 2018, leurs attentes ont été comblées hier 17 septembre, à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. En effet, le chef du gouvernement a fait un état des lieux de la situation sécuritaire et présenté les grandes lignes d'une stratégie de riposte. Du bilan des attaques terroristes de 2015 au 15 septembre 2018, le Premier ministre a dénombré 118 décès dont 48 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et 70 civils. Pour la seule année de 2018, à la date du 15 septembre, on compte 69 victimes dont 31 parmi les FDS et 38 civils, selon le chef du gouvernement. «Ce bilan humain sur une période de huit mois et demi qui représente plus de 50 % du bilan total depuis 2015, traduit le caractère préoccupant de la situation sécuritaire du moment», a-t-il déploré.

Outre le bilan global, un point détaillé des régions en proie à la menace sécuritaire a été fait. Le nord du pays, à écouter le gouvernement, demeure toujours une zone de préoccupation majeure en dépit de la relative accalmie. «La zone reste sous influence de Ansaroul Islam, particulièrement dans le Soum et d'autres groupes de bandits et de trafiquants», a relevé Paul Kaba Thiéba. Puis de préciser qu'on note une forte connexion de cette organisation avec certains groupes basés au Mali tels que le Front de libération du Macina (FLM), le groupe 3A (AL Mansour Ag Alkassam), l'Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Au centre du pays, la neutralisation d'un groupe de terroristes, le 22 mai 2018, dans le quartier Rayongo à la périphérie de Ouagadougou, fait croire au chef du gouvernement de l'existence de cellules dormantes dans la capitale.

Des ministres auditionnés à huis clos

A l'Est, les localités de Natiaboani, Foutouri, Matiacoali, Nassougou, Pama, Gayéri et le parc d'Arly ont été des cibles régulières d'actes ou d'attaques terroristes. De l'avis du Premier ministre, les groupes armés se sont illustrés par l'utilisation de techniques et procédés dont la fréquence et la localisation prouvent qu'ils ont acquis une certaine expertise et une liberté d'action. Au vu de ces faits et de l'évolution des modes opératoires «sophistiqués», le chef du gouvernement dit ne pas avoir de doute que le Burkina Faso est victime d'une tentative de déstabilisation par des forces obscures. D'où son invite à l'ensemble des composantes de la population à un sursaut patriotique. «Nous devons taire nos divergences. L'heure n'est pas aux divisions qui ne font que renforcer l'ennemi», a-t-il déclaré. Après le diagnostic de la situation sécuritaire, Paul Kaba Thiéba, a décliné quelques stratégies pour juguler cette menace.

A propos, il a fait savoir que le Président du Faso, au cours de la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale tenue, le 8 septembre 2018, a donné des instructions pour prendre toutes les mesures militaires, financières, etc., nécessaires à la restauration de l'autorité de l'Etat et d'assurer la sécurité des institutions et des Burkinabè. A la suite du Premier ministre, certains membres du gouvernement seront aussi invités à l'hémicycle pour le même exercice mais cette fois-ci, à huis-clos. «Nous l'avons voulu ainsi car nous voulons discuter sur des aspects spécifiques. Notre pays est suivi à travers le monde entier et même par nos ennemis. Les ministres de la Défense et de la Sécurité seront à cet effet auditionnés ce mardi 18 septembre», a expliqué le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé.