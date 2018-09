Burkina Faso: Fenêtre des pros - Les Burkinabè timides ce week-end

C'était lors de la 7e journée du championnat autrichien. Dans le même marathon footballistique, Hartberg (8e ) avec Zackaria Sanogo (21 ans, 7 matches, 2 buts) a assuré l'essentiel en disposant de Rheindorf Altach 2-1. En match aller des quarts de finale de la coupe CAF, RSB Berkane est tombé 3-1 en RD Congo face à l'AS Vita. Si Yssouf Dayo (27 ans) a disputé toute la rencontre, Alain Traoré (29 ans), lui, est entré en jeu à la 86e mn. Horoya AC, avec Jean Noël Lingani (28 ans) touché et remplacé à la 35e mn et avec Dramane Nikièma (29 ans) sur le banc, a été tenu en échec (0-0) à domicile par Al Ahly.

L'international burkinabè est entré en jeu à la 76e mn. Une défaite ; c'est ce qu'a concédée AGF (8e ) d'Adama Guira (30 ans, 9 matches) lors de la 9e journée du championnat danois. Guira titulaire a cédé sa place à la 84e mn. Large victoire (0-4) de Krasnodar (3e ) et Charles Kaboré (30 ans, 7 matches) sur Anzhi lors de la 7e journée du championnat russe. Le capitaine des Etalons, auteur de la passe décisive (9e mn) pour l'ouverture du score, a assuré l'essentiel avant de céder sa place à la 67e mn. Pour le compte de la 4e journée du championnat italien, la Fiorentina (5e ) est revenue bredouille de son déplacement à Naple. Bryan Dabo (26 ans, 3 matches) de l'équipe vaincue est entré en jeu à la 60e mn. C'est la même sentence qu'a connue Córdoba (21e ) d'Ibrahim Blati Touré (24 ans, 1 match). En déplacement à Malaga (actuel leader), elle a été battue 0-3. Le médian burkinabè a disputé l'entièreté de cette rencontre de la 5e journée du championnat de niveau 2 espagnol. Issiaka Ouédraogo (30 ans, 5 matches) entré en jeu à la 85e mn et son équipe St Polten (3e) ont été battus 1-3 à domicile par Salzburg.

