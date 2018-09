Angola: La TAAG et la TAP préparent l'augmentation de fréquences pour Luanda et Lisbonne

L'accord de coopération stratégique entre l'Angola et le Portugal, qui sera signé dans les… Plus »

Dans le cadre de cette visite, les gouvernements angolais et portugais devraient également établir un plan de coopération dans le secteur agricole et signer un programme de coopération stratégique 2018/2022.

António Costa n'a pas manqué de mentionner le fait qu'en moins d'un mois « le premier ministre portugais effectue une visite en Angola et le Président angolais au Portugal ». C'est une excellente occasion de travailler, d'approfondir et d'améliorer cet environnement commercial.

Toujours dans le cadre bilatéral, António Costa croit en un avenir prometteur, se référant au processus de réforme en cours en Angola et mettant en évidence l'adoption de nouvelles lois sur la concurrence et l'investissement privé.

Il y a huit ans, les parties s'étaient convenues de "transporter les passagers, le fret et le courrier en n'importe quel point en Angola et au Portugal".

Luanda — Les compagnies aériennes TAAG et TAP se préparent à augmenter leurs vols hebdomadaires entre Luanda et Lisbonne, sur base d'un accord de transport aérien qui sera paraphé mardi entre l?Angola et le Portugal.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.