Angola: Le Portugal exprime sa confiance dans les relations avec le pays

Les compagnies aériennes TAAG et TAP se préparent à augmenter leurs vols hebdomadaires entre Luanda…

Il estime qu'entre Angolais et Portugais continueront d'exister de bonnes affaires, de la confiance et de la stabilité, facteurs qui contribueront au développement de l'économie des deux pays.

D'après lui, le nouvel accord aérien et l'élargissement de la ligne de crédit constitueront des mesures très importantes pour renforcer la coopération en vue de bâtir un avenir meilleur pour les deux pays. En ce qui concerne la question des dettes du gouvernement angolais à l'égard de certaines entreprises portugaises, António Costa a précisé qu'un travail était en cours avec des signes positifs et qu'il y avait un engagement des parties.

