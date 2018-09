Algérie: 12e édition de la "Rencontre annuelle des nouveaux champions" - Feraoun en Chine

- La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a pris part ce mardi, à Tianjin en Chine, à la 12ème édition de la "Rencontre annuelle des nouveaux champions", indique le ministère dans un communiqué.

Sous le thème "Façonner les sociétés innovantes dans la quatrième révolution industrielle", l'édition de cette année qui se tient dans le cadre des activités du Forum économique mondial jusqu'au 20 de ce mois, abordera "les défis mondiaux actuels liés à la quatrième révolution industrielle, économique, politique, sociétale et environnementale".

Les participants débattront également des principes nécessaires pour cette révolution incluant l'intelligence artificielle, l'internet des objets, ainsi que les normes pour assurer l'interopérabilité mondiale, ajoute la même source.

A ce titre, la ministre prendra part à plusieurs conférences et débats traitant du sujet et assistera à des rencontres avec des personnalités du monde de la science et de la technologie.

La réunion annuelle des nouveaux champions est le premier sommet mondial sur l'innovation, la science et la technologie, qui promeut l'esprit d'entreprise dans l'intérêt public mondial, rappelle le ministère.

Organisée depuis 2007 par le Forum économique mondial, la réunion regroupe la prochaine génération d'entreprises à croissance rapide qui façonnent l'avenir des entreprises et de la société, ainsi que des dirigeants de grandes multinationales, de gouvernements, des médias, du monde universitaire et de la société civile.

Il est à rappeler notamment, que ledit Forum, connu pour sa réunion annuelle de Davos et créé en 1971, est une fondation à but non lucratif dont le siège se trouve à Genève en Suisse.

Il est aussi l'organisation internationale de coopération entre les secteurs public et privé qui engage les leaders politiques, économiques et autres pour définir les programmes mondiaux, régionaux et industriels.