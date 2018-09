Ile Maurice: Coopérative de Vacoas - Bholah réclame Rs 500 000 à Sunil Jhugroo pour diffamation

Dans son affidavit, Sunil Jhugroo a aussi dénoncé «l'ingérence» de Sunil Bholah dans la gestion de la VPMCS. Or, fait remarquer le ministre des Coopératives, le 7 novembre, l'ex-président du Caretaker Board de la Coopérative de Vacoas lui avait adressé une lettre pour le «remercier pour sa confiance, son soutien et ses conseils».

Le ministre dénonce les allégations «infondées et malicieuses» faites à son encontre par Sunil Jhugroo dans un affidavit juré en décembre 2017. Allégations qui portent, entre autres, sur la vente des terres de 37 arpents à Flic-en-Flac. Selon Sunil Jhugroo, le ministre Bholah se serait «ingéré» dans les transactions et «aurait fait pression sur lui» pour que la vente soit conclue avec la société Claridges Properties Ltd. Celle-ci a d'ailleurs fini par se désister.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.