Cameroun: Coopération - La BAD veut renforcer sa présence

Selon les procédures de la BAD qui est passée d'une banque d'approbation à une banque d'exécution, les fonds devraient désormais être décaissés dans les six mois après l'approbation d'un projet. Au 30 août 2018, le portefeuille actif de la BAD au Cameroun s'élève à 875 milliards de F, pour un total de 23 projets dans les secteurs aussi variés que l'agriculture, l'énergie, les transports, etc.

« Nous comprenons ces contraintes, mais il faut voir comment éviter que certaines opérations ne tombent pas dans l'annulation. On veut s'assurer que les projets approuvés vont être exécutés dans la sérénité », a souligné le directeur régional. Et les projets ciblés ici sont notamment ceux à caractère régional, comme le projet de chemin de fer entre le Cameroun et le Tchad.

Le vice-président du groupe de la Banque africaine de Développement (BAD) chargé du développement régional, de l'intégration régionale et de la prestation de services, Khaled Sherif, en visite de travail au Cameroun depuis samedi dernier, a été reçu hier en audience par Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), coiffé de sa casquette de gouverneur de la BAD.

