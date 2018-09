Gabon: Le septième ART, une passion pour Clovis Mouguengui

Karkarniards est un groupe d'humoristes très talentueux toujours au-devant de la scène.Il procure la joie et le rire face au public. La sortie de la saison 2 fut un grand succès auprès de certaines chaines télévisées. « Tout en espérant avoir un meilleur rendu demain, face aux jugements des téléspectateurs, on apprend de nouveau car les critiques et les remarques améliorent le travail » confie plein d'espoir une jeune dame membre de la troupe.

Clovis Mounguengui devient le principal dirigeant des Karkaniards ce groupe assez connu sur la scène humoristique et qui ambitionne d'être la référence de l'humour au Gabon. Ce qui emmène Clovis à être acteur : « Je veux être le Pascale Légitimus de mon pays le Gabon, mon rêve est celui d'être le meilleur acteur car pour moi le cinéma est en effet un art de la représentation et de la discussion, l'on passe facilement d'un film à la réalité », a-t-il dit.

Le métier d'acteur est une passion chez le comédien et humoriste Clovis Mounguengui. Ce jeune gabonais donne le meilleur de lui et veut être un exemple à suivre pour la jeunesse.

