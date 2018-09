Gabon: La Dola - "Le CGE" a lancé la machine

Avec les réunions de mise au point qui se tiennent dans le département de la Dola, sud-Gabon, les antennes locales du Centre Gabonais des Elections démarrent plus que jamais le processus organisationnel des prochaines échéances électorales

Le pays s'active à organiser pour la 1ère fois un double scrutin depuis la Conférence nationale de 1990. Les responsables des Commissions départementale et communale ont d'un commun accord réuni les points focaux des partis politiques et des candidats engagés pour les législatives et les locales du 6 octobre prochain.

Pamphile Moussavou Ibouanga "président de la Commission électorale de la Dola" et Serge Anicet Mouloungui "président de la commission électorale de Ndendé" ont codirigé les échanges avec les membres de différents bords politiques en lice pour ce double rendez-vous des urnes. La maison des jeunes a rassemblé les différents acteurs le 17 septembre. 7 listes pour les locales à la commune de Ndendé, 3 listes ont été retenues dans le département de la Dola. 10 candidats vont discuter l'électorat du siège unique dudit département. 3 centres de vote pour 13 bureaux à la commune tandis que les électeurs du département seront répartis dans 15 bureaux à travers les villages.

Avant la descente sur le terrain, ils ont tenu à aplanir tout malentendu. Chacun a souhaité au cours de cette réunion technique d'information que la transparence règne. A des mots à peine voilés, un doigt accusateur est pointé en direction du Parti démocratique gabonais "PDG" au pouvoir.

L'opposition a mis en garde toute tentative de fraude par le fameux sandwich et le "coca sénégalais" distribués le jour du vote. Elle a suggéré aux membres des commissions de doubler de vigilance. Parmi les points abordés, la liste d'aptitude des présidents de bureaux de vote, celle des représentants des partis politiques et des candidats. La formation des scrutateurs et le rappel des droits et obligations des dispositions du déroulement du scrutin.