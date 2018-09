Egypte: Ligue des Champions - Mohamed Salah lorgne le trophée

Liverpool a créé la surprise la saison dernière en arrivant en finale de la Ligue des Champions. Les Reds finalement se sont inclinés devant le Real Madrid (1-3).

L'attaquant égyptien Mohamed Salah veut s'inscrire dans cette dynamique et même envisage de faire mieux.

« La saison passée, on a éliminé Manchester City (3-0, 2-1) puis l'AS Roma (5-2, 2-4), qui venait elle-même de battre le FC Barcelone en quarts... À chaque fois, les matchs étaient incroyables. On a joué contre des équipes qui prétendaient au titre, et on a quand même réussi à atteindre la finale. Alors, bien sûr qu'on peut le refaire ! J'en suis sûr. On peut même gagner les deux, la Ligue des Champions et la Premier League. Je ne veux pas qu'on se mette la pression mais, oui, tout est possible », a fait savoir le Pharaon ce mardi dans les colonnes de France Football.

Il faut dire que Liverpool accueille