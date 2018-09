Afrique: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif reste confiant face au Wydad

Vendredi prochain, L'Entente de Sétif se déplace au complexe Mohamed V pour défier le Wydad de Casablanca en match retour de la CAF Ligue des Champions.

L'Aigle de Sétif s'est imposée sur le plus petit des scores (1-0) lors de la manche aller le week-end dernier grâce à un but de milieu de terrain sénégalais Daoudi Isla qui se jette sur la balle suite à une belle action jouée à une touche de balle de Ferhani pour Djahnit qui centre au point de penalty. Ce petit but risque de s'avérer un peu juste au match retour à Casablanca mais l'équipe de Rachid Taoussi a au moins évité de prendre de but dans un match très disputé. Désormais Sétif compte bien aller chercher le billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions en terre marocaine.

«Maintenant, nous devons oublier au plus vite ce match. Nous avons une rencontre de championnat qu'on va essayer de bien négocier d'abord avant de se pencher sur le match retour à Casa qui sera certes difficile devant le public du Wydad, mais on reste confiants quant à nos moyens pour passer au prochain tour», a confié Rachid Taoussi.

L'ancien sélectionneur national des Lions de l'Atlas a laissé entendre, en outre, qu'il connaît le jeu du WAC dans son fief et qu'il trouvera les solutions qui permettront à son team de bien négocier la deuxième manche de vendredi au stade Mohamed V de Casablanca. Les Sétifiens ont eu le mérite de gagner sans encaisser de but, mais auront fort à faire le vendredi prochain au complexe Mohamed V. Le suspense demeure néanmoins entier entre les Aigles Noirs, vainqueurs en 2014, et le tenant du trophée.