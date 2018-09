Sud-Soudan: Des combats signalés dans le Sud en dépit de l'accord de paix

Lors d'une cérémonie funéraire, le président Salva Kiir, qui nie toute offensive de son armée, a déclaré avoir appelé directement Riek Machar pour savoir pourquoi les rebelles avaient attaqué. Le cessez-le-feu entériné en juin a plusieurs fois été violé, sans être officiellement dénoncé. Mais ces combats, alors que la paix vient d'être signée, rappellent les échecs de précédents accords. D'autant que plusieurs leaders rebelles ont déjà dénoncé le compromis d'Addis-Abeba. Cinq d'entre eux ont critiqué un texte entre élites et pour les élites. De quoi fragiliser un peu plus la situation.

