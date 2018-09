Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Ferréol Constant Patrick Gassakys réitère son engagement pour le vivre-ensemble

Le député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto a reprécisé, le 16 septembre à Brazzaville, au cours d'une réunion avec les communautés musulmanes, l'importance des valeurs de tolérance, de cohésion et de paix.

L'initiative est partie de la réticence des communautés musulmanes aux activités citoyennes menées dans la troisième circonscription électorale de Poto-Poto.

« Autrefois, quand nous grandissions, les communautés musulmanes étaient plus actives dans les activités communautaires. J'ai voulu personnellement savoir pourquoi ce désamour constaté actuellement, afin de les rassembler de nouveau car ce lien doit être permanent », a expliqué Ferréol Constant Patrick Gassakys.

Avec ces communautés musulmanes, l'élu de Poto-Poto 3 a également échangé sur les questions de paix, de la régularisation des documents administratifs, du paiement des impôts et bien d'autres sujets.

« En réalité, ce sont des petites questions auxquelles il faut échanger et cette initiative, nous la voulons nationale. Mon équipe et moi avons analysé et retenu les sujets urgents. Nous allons tenter d'en débattre soit avec la tutelle ou encore avec les autres élus dans les milieux autorisés », a assuré le député du Parti congolais du travail.

Outre les chefs religieux musulmans, l'initiative du député Ferréol Constant Patrick Gassakys a été encouragée par les autorités de police, les élus locaux ainsi que les chefs de quartier et bloc, assurant les fonctions d'autorité de base dans toutes les circonscriptions.

Pour préserver la paix et la cohésion, le commissaire du poste de police de la rue Mbochis a, d'ailleurs, signifié avoir placé huit policiers en garde à vue, pour excès de zèle dans l'exercice de leur profession.

Très soulagé, le prédicateur à la mosquée et vice-président du conseil juridique musulman au Congo, Ibrahim Mobissi, a prononcé des paroles de bénédiction en faveur du député. « Que Dieu donne au député la sagesse et la force de diriger. En tout cas on se sentait délaissé. On a résolu de l'accompagner dans toutes ses activités », a-t-il déclaré.