Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les élections se tiendront à Madingou

A trois mois et quelques semaines de l'échéance du 23 décembre fixée pour la tenue des… Plus »

La commission électorale a confirmé, le 18 septembre à Brazzaville, au cours de la conférence de presse qu'elle a animée dans la salle de communication du Centre national de formation de football, le déroulement des élections dans la Bouenza . « Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour recevoir à Madingou toutes les délégations, à savoir le corps électoral, les anciens membres du bureau invités, le département des Sports, le Comité national olympique et sportif congolais et la presse. Cette dernière doit se faire inscrire chez le secretaire général de la fédération. Nous avons même le corps électoral nominatif », a commenté Didier Potard Mohoussa, le président de la commission.

