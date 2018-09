Congo-Brazzaville: Ministère des Sports-OMS/Congo - Les deux parties se préoccupent de la santé des sportifs

Le développement de la médecine sportive a été l'un des sujets évoqués, le 18 septembre à Brazzaville, par le ministre Hugues Ngouélondélé et la représentante de l'agence onusienne, le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo, en fin de mission, après six ans d'exercice dans le pays.

Selon la représentante de l'Organistion mondiale de la santé (OMS), un système de santé ne peut pas ne pas avoir une composante spéciale, qui est le sport ou encore l'exercice physique. « Il n'y a pas de santé sans sport », a-t-elle déclaré, en soulignant l'importance de l'échange avec le ministre des Sports sur la santé des sportifs. Il s'agira, entre autres, de relancer les centres médico-sportifs.

Le pays est, en effet, peuplé de sportifs sur toute l'étendue de son territoire national, a rappelé la représentante de l'OMS qui a, par ailleurs, souhaité que ces derniers soient suivis de façon systématique. « Très prochainement, il sera question de réhabiliter le premier centre médico sportif et les multiplier en fonction des besoins. Le chantier est en cours, nous sommes en train de faire avancer la cause de la médecine sportive », a fait savoir le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo.

Les maladies non transmissibles, dont le sport constitue un instrument de lutte, ont également été évoquées. Pour la représentante de l'OMS, le diabète, l'hypertension et tant d'autres maladies non transmissibles prennent de l'ampleur dans la région Afrique. Elles sont en train de dépasser en morbidité et parfois en mortalité certaines maladies transmissibles, à en croire le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo. « Là encore, il faut du sport pour la meilleure santé », a-t-elle indiqué.

Cette rencontre a en fait été une occasion pour la représentante de l'OMS de dire au revoir au ministre des Sports et de l'éducation physique et faire le point des questions de coopération qui avaient déjà été amorcées et celles à venir. Après six ans d'exercice au Congo, le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo est en fin de mission. Dans les prochains jours, elle posera ses valises au Togo. « Je ne suis pas venue dire adieu, chers amis, c'est juste une transition », a-t-elle déclaré aux journalistes, au sortir de l'audience. Elle a saisi l'occasion pour saluer le peuple congolais de son appui le long de sa mission dans le pays.